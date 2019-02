Esta quarta-feira, a Juventude Popular (JP) apresentou à direção do CDS um caderno com dez temas e 50 propostas – com vista às eleições europeias – e, numa das propostas, os jovens centristas escrevem que pretendem proibir políticos corruptos de “exercerem funções públicas durante 20 anos”.

O caderno é assinado pelo presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, e pelos candidatos ao Parlamento Europeu nas listas do partido.

Os jovens centristas afirmam que querem ter uma Europa “útil a Portugal e aos jovens portugueses. A favor das pessoas e da sua liberdade, das nações com mais democracia” e com “menos burocracia”.

Os centristas pedem ainda uma União Europeia “sem fronteiras para o sucesso dos que querem estudar, obter emprego, constituir família, comprar ou arrendar habitação, aceder à cultura, agarrar novas oportunidades na era digital, ter uma relação sustentável com o ambiente e acreditar numa política com zero suspeição”, escreve o Público.

No final, o caderno assinado pelo líder da JP refere que “estas eleições são uma oportunidade para o centro-direita assumir o modelo de União Europeia que pretende. Se, por um lado, a Europa da confusão; ou, por outro, a Europa da cooperação”.