"Vários jogadores alertaram o FIFPro em relação a uma pessoa que dá pelo nome de Steve Mac Hughes, que os enganou com promessas de testes ou contratos com clubes na Grã-Bretanha e na Ásia, nomeadamente no Bangor City (País de Gales) e Dumfermline (Escócia)", pode ler-se no comunicado emitido pelo Sindicato.

Além disso, a mesma entidade refere ainda que existe um comportamento padrão para a forma como o alegado empresário age, contactando os jogadores através da rede LinkedIn, dizendo que existe um clube interessado, mas que o jogador em causa tem de pagar uma taxa. O perfil em questão é o de Steve Mac Hughes, de quem nunca ninguém ouviu falar, alertou o Sindicato.

O FIFPro diz que alertou ainda a Western Union - multinacional que oferece serviços financeiros e de comunicação - para a fraude e apela aos jogadores que digam alguma coisa caso se apercebam de alguma situação menos normal.

No entanto, apesar do alerta, alguns jogadores já foram visados, nomeadamente um futebolista da Serra Leoa, a quem foi prometido um contrato no Bangor, bem como futebolistas da África do Sul, Austrália ou Holanda.

"Ele escreveu-me a dizer que o Bangor procurava um jogador da minha posição. Parecia tudo muito realista. Precisava de dinheiro para tratar do meu alojamento, e eu paguei. Quando cheguei ao aeroporto de Manchester não tinha ninguém e ele não atendeu os meus telefonemas", explicou o jogador da Serra Leoa.