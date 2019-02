Esta quarta-feira, um avião caiu em Belém, no Brasil, numa zona residencial. O acidente fez uma vítima mortal e dois feridos.

A vítima mortal é o copiloto do avião - identificado como Lucas Ernesto Santos - que sofreu um traumatismo craniano.

A seguir ao acidente, ainda foi assistido no local e transportado para o hospital, onde acabou por morrer.

De acordo com a Globo, um dos feridos é o morador da habitação onde caiu o avião.

⚡ AGORA: Um avião monomotor caiu no bairro Benguí, em Belém, capital do Pará. O corpo de bombeiros foi acionado para atuar no local. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.https://t.co/zDuvlCzmhG