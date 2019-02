Os trabalhadores da Carris vão ter direito a um aumento do salário em 20 euros, depois da Federação do Sindicato dos Transportes e da Administração da Carris (FECTRANS) ter chegado a um acordo salarial.

O aumento decidido neste acordo consagra todos os trabalhadores da Carris, "incluindo os trabalhadores em contrato de cedência na Carris Bus”, pode ler-se no comunicado. Além do ordenado, este acordo estabelece também que os feriados serão sempre considerados como tal mesmo que se encontrem no período de férias.

A FECTRANS revelou ainda que todas as novas regras têm efeitos já a partir de janeiro deste ano.