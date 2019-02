Júlia Pinheiro vai dar os primeiros passos como atriz.

A apresentadora da SIC vai juntar-se a Paula Neves e a Joana Pais de Brito na peça ‘Monólogos da Vagina’. Júlia começou por não aceitar o convite, mas depois acabou por ceder.

“Primeiro disse que não porque achei que era realmente muito atrevido da minha parte. Depois li a peça e gostei muito do texto. Tinha uma ideia, acho que temos todos uma ideia um bocadinho errada do texto, porque achamos que é uma comédia de costumes, sobre a sexualidade, levezinha, fresquinha… e diz-se umas coisas sobre a vagina. Não, não é isso. O texto tem esse lado de comédia e levanta essa espécie de fervura da gargalhada sobre um certo lado da sexualidade, mas depois é um depoimento, um coletivo de vozes de mulheres que falam sobre a parte mais obscura da sua vida que é a intimidade e isso fascinou-me”, explicou na SIC Notícias.

“Quando no mês de janeiro de 2019 morrem 9 mulheres e todos os dias aparece mais uma informação de que aconteceu qualquer coisa, em que uma mulher foi posta em risco ou uma criança foi posta em risco, ou um homem, a verdade é que estamos a falar em relações humanas em que não estão devidamente resolvidas, vividas com harmonia. Não será com um texto teatral que resolve, mas quem aqui se sentar sai daqui a pensar. Já não é mau”, acrescenta Júlia Pinheiro.

Recorde-se que esta peça estreou em Portugal em 2011, interpretada por Guida Maria. Os textos são atualizados todos os anos. A peça estreia no dia 21 de março, no Teatro Armando Cortez.