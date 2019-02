“Circulação de motociclos entre automóveis em filas de trânsito”, é esta a petição que está a circular na página Petição Pública com o objetivo de reunir assinaturas para que, tal como acontece noutros países, os condutores de motociclos possam circular entre filas de automóveis.

A petição, que conta para já com 5.318 assinaturas, foi criada pela página ‘Respeito Motard’.

Segundo o texto partilhado na página, “pela sua filosofia de construção o motociclo permite ao seu condutor circular entre filas de automóveis, facilitando o fluxo do trânsito, no entanto tal é proibido pelo código da estrada. Devido às suas características o motociclo é um veiculo instável, e não são poucos os casos de sinistros (por força das circunstâncias) a circular entre automóveis, sendo que o condutor do mesmo perante a atual legislação se vê sempre responsabilizado”.

“O objetivo desta petição é tão somente apelar e sensibilizar o legislador para que mude o atual estado de situação, permitindo que à semelhança de outros países num futuro tão breve quanto possível, a circulação de motociclos se possa legalmente fazer entre automóveis em fila de transito”, lê-se.

Já no início deste mês, milhares de motociclistas, vindos de todo o país, concentraram-se em Lisboa para reclamar um conjunto de medida ao Governo. Além da criação de uma classe de portagens para motociclos que represente metade do valor pago pelos automóveis, os motociclistas pediram ainda mais políticas de segurança rodoviária.