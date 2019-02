As inscrições para a sexta edição do EDP Live Bands já estão abertas e decorrem até 24 de março. Para participar, as bandas devem fazer o upload de uma canção original no site do concurso.

Será a público a votar uma das seis bandas finalistas. As restantes serão seleccionadas pelo júri, tendo em consideração critérios como originalidade, qualidade técnica e musical.

Do júri faz parte Tiago Bettencourt que, na apresentação do concurso deste ano, sugeriu às novas bandas apostar em "originalidade e honestidade". Na final de 24 de maio marcada para a LX Factory, o músico apresentará um showcase de canções suas.

Uma das novidades para esta edição é a possibilidade de os finalistas poderem convidar amigos, familiares e fãs, com o transporte a ser assegurado pela EDP. Todas as bandas seleccionadas participarão num workshop com figuras da indústria.

No ano passado, o vencedor foi Churky que acaba de editar o álbum "É".