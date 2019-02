O trabalho que Nuno Espírito Santo tem vindo a realizar no Wolverhampton Wanderers ao longo das últimas duas temporadas (campeão do Championship em 2017/18 e atual sétimo classificado na Premier League) granjeou-lhe já o estatuto de ídolo no clube. Tanto assim é que o técnico português acabou de inspirar a criação... de um busto.

A ideia partiu de Sandra Squires, uma habitante de Wolverhampton que tem a escultura como hobbie. "Já tinha feito um busto de Nélson Mandela e outras caras aleatórias. Como grande fã dos Wolves, o meu filho pediu-me para fazer do Rúben Neves ou do Nuno. Como é mais fácil esculpir uma cara mais velha, escolhi o Nuno. E que belo nariz tem ele", revelou a "artista" ao jornal "Express & Star", explicando ter feito o busto apenas com base em fotografias.

A obra estará em exposição no Transport Heritage Centre, em Tettenhall, uma vila histórica de Wolverhampton, mas está programado que venha a passar por outros sítios da cidade. O ideal, para Sandra, seria mesmo vê-la... à porta do estádio dos Wolves - o que não parece, de todo, assim tão longe de acontecer.

Que pensa o caro leitor? Está parecido com o treinador português?