O incêndio no Ninho do Urubu, o centro de estágios do Flamengo, que matou dez pessoas na passada sexta-feira (nove dos quais jogadores de 14 e 15 anos que alinhavam nos sub-15 do clube), ainda está bem presente na realidade do gigante brasileiro. Isso mesmo ficou bem patente na conferência de imprensa de Diego, um dos jogadores mais reputados da equipa principal do Flamengo - e que entre 2004 e 2006 jogou no FC Porto.

O Flamengo disputará esta quinta-feira o jogo das meias-finais do Cariocão, frente ao eterno rival Fluminense (partida que deveria ter tido lugar no sábado, mas que foi adiada pela tragédia), e o médio de 33 anos salientou a necessidade de seguir em frente e voltar a colocar o foco nas quatro linhas - mas sempre sem esquecer o que aconteceu.

Logo no início da conferência, porém, Diego não conseguiu conter a emoção ao lembrar a visita ao hospital onde estão internados os jovens jogadores que ficaram feridos no incêndio, desabando em lágrimas ao recordar a conversa com Cauan, um desses atletas. "Fiquei com o número do Cauan, estivemos a conversar e ele mandou-me uma foto a comemorar um golo e a perguntar: ‘Conhece esta comemoração? Eu me inspiro em você’."

Depois de alguns minutos de pausa, Diego frisou o que considera ser a chave para o futuro a curto prazo do Flamengo. "Nós temos de seguir porque seremos inspiração para os jovens. Mas para ser inspiração temos de estar de pé. Vamos carregar isto connosco, mas temos de encontrar forças", realçou.

Pode ver o momento em que o antigo jogador do FC Porto se emociona: