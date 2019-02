O recém-formalizado novo partido de Pedro Santana Lopes foi recebido, esta quarta-feira de manhã, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva.

Com o Brexit e a Venezuela em cima da mesa, foram recebidos pelo ministro o cabeça de lista do Aliança às eleições europeias Paulo Sande, ex-consultor político de Marcelo Rebelo de Sousa, o embaixador Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e atual vice-presidente da direção nacional do partido, e Rosário Águas, antiga secretária de Estado nos governos de Durão Barroso e do próprio Santana Lopes e também atual vice-presidente da direção nacional do Aliança.

A reunião com Santos Silva terá sido marcada a pedido do Aliança, sabe o SOL. Resta saber se os outros partidos fundados recentemente, e ainda sem assento parlamentar, também terão encontro marcado com o ministro.

O SOL apurou junto de fonte do gabinete do ministro que a agenda não contempla outro qualquer encontro com outro partido.