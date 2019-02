O eurodeputado socialista Manuel dos Santos arrasa as escolhas de António Costa para a lista do PS ao Parlamento Europeu. O socialista considera que é “um disparate completo” escolher Pedro Marques para liderar a lista e prevê que “o resto não seja melhor”.

O eurodeputado do PS define o ministro do Planeamento e das Infraestruturas como “um bom homem e competente”, mas considera que não tem capacidade para “mobilizar” o eleitorado. “Não tem dimensão política. Um cabeça de lista tem de mobilizar os portugueses. O que é que o Pedro Marques fez na vida para ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu?”, questiona Manuel dos Santos, que trabalhou com Pedro Marques, nos tempos de António José Seguro, na reforma do sistema fiscal.

Manuel dos Santos tem uma relação conflituosa com António Costa e ficará fora da lista, mas garante que quando aceitou o convite de António José Seguro, em 2014, “ficou claro” que só faria um mandato.

O nome de Pedro Marques é anunciado, neste sábado, na Convenção do PS, em Gaia. A abertura do encontro sobre as Europeias será feita por Francisco Assis, que liderou a lista do PS há cinco anos, mas tem sido apontado como um dos nomes que fica fora da lista.

O presidente do partido Carlos César e o líder da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro, também serão oradores na sessão de abertura.

O evento conta com a participação de vários ministros. Mário Centeno vai falar sobre a União Económica e Monetária, Augusto Santos Silva sobre o futuro da Europa e João Matos Fernandes fará uma intervenção sobre as alterações climáticas. O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que se demitiu devido ao caso de Tancos, participará num painel com o eurodeputado Carlos Zorrinho sobre a Europa no Mundo. O candidato do Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência da Comissão Europeia, Frans Timmermans, vai discursar na sessão de encerramento dos trabalhos. Antes da convenção, realiza-se uma conferência temática do Partido Socialista Europeu com a participação do ministro Vieira da Silva, da eurodeputada Maria João Rodrigues e do Yonnec Polet, secretário-geral Adjunto do Partido Socialista. A abertura será feita pelo presidente da Câmara de Gaia, Vítor Rodrigues.

Pedro Marques é já certo como cabeça de lista, mas há ainda dúvidas sobre o resto da lista. Carlos Zorrinho, Pedro Silva Pereira e Maria João Rodrigues poderão continuar na lista. No caso da ex-ministra de António Guterres há, porém, socialistas que apontam como um entrave a investigação aberta pelo Parlamento Europeu por assédio moral. “Eu estou de consciência tranquila quanto ao tratamento que dei à assistente. Mas sinceramente convido, quem tiver algum interesse por este caso, é que vejam o depoimento dos outros meus assistentes. Acho que fala por si”, diz ao i a eurodeputada.

VITAL ELOGIA PEDRO MARQUES Vital Moreira, que liderou a lista do PS ao Parlamento Europeu, em 2009, elogia a escolha de Pedro Marques. O constitucionalista escreve, no blogue Causa Nossa, que “é de registar o impressionante investimento político do Partido Socialista nestas eleições Europeias” e a “escolha de um dos ministros mais prestigiados deste governo para liderar a lista de candidatos do PS”.

Vital Moreira considera que nas eleições Europeias, que vão realizar-se no dia 26 de maio, “está em causa também o governo socialista” e “até o próprio António Costa, obrigado a ganhar estas eleições Europeias por margem bem mais folgada do que a minguada vitória do PS em 2014, que lhe deu motivo para desafiar com êxito a liderança de Seguro”.

António Costa chegou à liderança do PS na sequência das últimas eleições Europeias. O PS venceu, mas com 31,4% dos votos. Um resultado que o agora primeiro-ministro classificou como “poucochinho”.