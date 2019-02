O Índice de Custo do Trabalho (ICT) aumentou 3% em 2018 em relação a 2017. Isto porque, as duas principais componentes dos custos do trabalho – custos salariais e outros custos (por hora efetivamente trabalhada) – aumentaram 3,2% e 2,4%, respetivamente, em relação ao ano anterior. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os mesmos dados, em 2017, o ICT tinha registado um aumento de 2,1%, a que corresponderam aumentos de 2% nos custos salariais e de 2,6% nos outros custos. O custo médio por trabalhador aumentou 1,9% e o número de horas efetivamente trabalhadas diminuiu 0,5%.

Mas no subgrupo de atividades económicas pertencentes ao setor da indústria e serviços - que abrangem, genericamente, o setor privado da economia - o ICT registou um acréscimo de 2,8% em 2018. Nas restantes atividades económicas, que incluem maioritariamente (mas não exclusivamente) atividades na esfera do setor público, o ICT apresentou um acréscimo anual de 3,3%.