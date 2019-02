Na última quarta-feira foi noticiado que o governo havia decidido não reconduzir a médica Maria do Céu Machado na liderança do Infarmed, depois da própria comunicar a decisão aos colaboradores. Em causa estaria a oposição do primeiro-ministro. No entanto, o i sabe que António Costa recuou e decidiu reconduzir a médica.

Como o i havia noticiado a decisão de não reconduzir Maria do Céu Machado tinha sido tomada no último conselho de ministros, quando o nome da pediatra já tinha sido validado pela CRESAP, tendo recebido oposição do primeiro-ministro. Agora, Costa reverteu a decisão.

Maria do Céu Machado assumiu a liderança do Infarmed em maio de 2017, após a saída do médico Henrique Luz Rodrigues, que completou 70 anos - então a idade limite para exercer funções públicas. A pediatra também completa 70 anos este ano, mas entretanto as regras mudaram com um decreto-lei publicado este ano e que permite aos funcionários públicos com mais de 70 anos manterem-se no ativo até ao limite máximo de cinco anos.