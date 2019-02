A polícia encontrou, esta terça-feira, quatro crianças desnutridas numa habitação perto de Rhome, no Texas, EUA.

De acordo com o xerife local, Lane Akin, citado pela CNN, a polícia estava a responder a uma queixa por distúrbios domésticos e acabou a encontrar, no meio de entulho, as crianças, com idades entre os 1 e 5 anos. Duas das crianças, as mais velhas, encontravam-se trancadas numa 'jaula' para cães, dentro de um celeiro que tinha sido transformado numa área habitacional.

As crianças, três rapazes e uma rapariga estavam esfomeados, com sede e cobertos de fezes. Na chegada das autoridades pouco falaram.

"Os nossos agentes e o tenente alimentaram e deram água às crianças. E devido à má nutrição e outras preocupações foram chamadas as equipas de emergência médica", explicou o xerife.

A mãe das crianças acabou por ser identificada. Paige Harnkins encontrava-se acompanhada pelo namorado, Andrew Fabila, pai de uma das crianças, e ambos foram detidos e acusados de quatro crimes de negligência infantil.

A mulher está também acusada de um crime de agressão agravada.

Depois de transportados para o hospital, os menores estão agora sob custódia dos serviços de proteção de menores.