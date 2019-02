Derrotar o populismo (em três combates)

Derrotar o populismo e salvar a democracia representativa é o combate mais importante do nosso tempo. Que nenhum democrata se engane no combate nem se exima de lutar.

Os populistas têm um discurso simples, de desconstrução da realidade, apontando os erros e multiplicando o medo, sem nunca se comprometerem com soluções positivas. Jogam no domínio das emoções e das perceções, e não no terreno da razão. Por isso, sem abandonar a dimensão racional da política, é no terreno das emoções e das perceções que têm de ser confrontados e derrotados.

Os populistas europeus, da esquerda e da direita, apoiados pela “internacional populista” com fortes raízes nos interesses e nas potências que não querem uma globalização justa e de rosto humano, preparam-se para fazer das próximas eleições para o Parlamento Europeu um combate de vida ou de morte. Do outro lado, as forças que representam a democracia participativa e humanista têm vindo a reagir de forma descoordenada, facilitando a vida aos que querem desafiar a ordem democrática para depois a reverter em dinâmicas autoritárias. Têm de se organizar para vencer adversários poderosos.

O primeiro combate será travado no terreno de que os populistas mais gostam – o combate sobre as migrações e os refugiados. Estão no ringue duas lógicas opostas. De um lado, a lógica humanista do bom acolhimento, da integração e da valorização dos migrantes. Do outro lado, a lógica de recusa acrítica de novos competidores por recursos escassos. Que perceção vencerá? Se vencer a perceção de que quem chega é mais bem tratado do que quem já está no território europeu, o populismo vencerá. Se triunfar a perceção de que a integração será feita por forma a melhorar a capacidade competitiva da União Europeia à escala global, dinamizando o mercado interno e criando mais oportunidades para todos, o populismo perderá o primeiro round do combate.

O segundo combate ocorrerá no terreno das contas públicas. De um lado estará a lógica de que o equilíbrio das contas públicas é fundamental para um crescimento saudável e, do outro lado, a lógica de que só há exigência de equilíbrio para os bens públicos, porque quem tem muito dinheiro, parte dele fruto de corrupção, faz o que quer nas barbas dos governos. Se vencer a perceção de que para as finanças e a economia paralela vale tudo, enquanto aos cidadãos normais faltam serviços básicos, o populismo vencerá. Se triunfar a perceção de que o Estado usará as contas públicas como um instrumento de sustentabilidade, crescimento e combate às desigualdades, o populismo perderá o segundo round do combate.

O terceiro combate terá lugar no terreno da transformação tecnológica e social. A revolução digital e a transição energética são imparáveis. De um lado estará a lógica de que a evolução tecnológica é boa para as pessoas e, do outro, a lógica de que só será boa para quem a controlar e, através dela, dominar o mundo. Se vencer a perceção de que a mudança tecnológica será paga pelos pobres para benefício dos mais poderosos, o populismo vencerá. Se triunfar a perceção de que todos, de acordo com as suas possibilidades serão chamados a contribuir para o bem comum e a sobrevivência do planeta, o populismo perderá o terceiro round e perderá o combate.

Eurodeputado