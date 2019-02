Afinal, nem as vacas voam nem os marcianos descem à Terra no país social-comunista

Tal como um governo que governe, as metáforas não são o forte de Costa. Mas são muito elucidativas sobre o país que temos

Certo dia, para mostrar a força das suas ideias e a ausência de constrangimentos à bondade original do socialismo, António Costa deu corda a uma voadora vaca malhada da qual tinha cuidado “com muita honra e satisfação” para cima de “dez anos”. O bicho, meio engasgado, lá deu às asas. Passou das mãos do PM para as de uma constrangida ministra da Presidência.

“Estamos aqui para provar que nem as vacas voarem é impossível”, dizia Costa, qual Gago Coutinho acabado de cruzar o Atlântico. A imagem era premonitória: se a economia portuguesa era aquela vaca nas mãos socialistas, o destino não podia ser meigo.

Mais recentemente, numa entrevista televisiva, o primeiro-ministro voltou às figuras de estilo para responder à disponibilidade inocente do líder da oposição: um governo de bloco central (PSD-PS) só vai ver a luz do dia se “os marcianos descerem à Terra”.

Tal como um governo que governe, as metáforas não são o forte de Costa.

Mas umas e outras são muito elucidativas sobre o país que temos, quatro anos depois de a coligação das esquerdas ter transformado uma derrota eleitoral em poder executivo.

Temos um governo que dos impossíveis fez possíveis.

Tal como as vacas que voam, o governo conseguiu provar que as impossibilidades de defesa do Estado social são claramente exageradas. Claro que é possível fazer mais. Com o PS, o PCP e o BE, os paladinos do serviço público, o país assistiu à maior degradação das funções do Estado em toda a história da democracia.

A troika de esquerdas acabará a legislatura a cortar mais na saúde do que aquela outra troika (a que os socialistas nos deixaram) apelidada de neoliberal. O novo normal é os portugueses esperarem uns milhares de dias por uma consulta de especialidade. De tanto esperar, as pessoas querem tratar-se e não conseguem; esmagados por cortes, os médicos querem tratar e não podem. Uma desumanidade possível, um retrocesso civilizacional, no país do milagre económico do Partido Socialista.

Homérico é o que se pode dizer das realizações do governo no investimento público. Aí sim, vimos como é real a viragem da página da austeridade. Costa conseguiu o impossível: trazer o investimento público para os valores mais baixos de sempre. É um registo tão excecional que não tem comparação. Até somos dos piores países a executar fundos europeus. Como somos ricos, podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar.

É por isso que nos habituamos a normalizar anormalidades: a maior área ardida da Europa é portuguesa; um dos roubos de armas do século foi feito nas barbas do exército português; no Alentejo, caem estradas; na Linha de Cascais, tombam catenárias para cima de carruagens. O governo PS, com as carruagens bloquistas e comunistas, é como aquele comboio da Linha do Minho: há muito perdeu o motor em andamento.

Mas se o leitor pensa que acabámos o desafio heroico às impossibilidades, desengane-se. Os socialistas provaram que não há limites. Não há limites, por exemplo, para o empobrecimento. Com eles à frente do país, Portugal afundou-se na lista das nações mais pobres da Europa. Todos cresceram mais do que nós nos últimos quatro anos. De 27 países na UE, há 15 que chegaram depois de nós ao grupo, mas só quatro estão hoje na nossa cauda quando se trata de distribuir prosperidade pelas pessoas. Para que o povo não se equivoque perante tamanho feito e mostre nas urnas o seu agradecimento, o governo tratou de cunhar esta extraordinária performance como “milagre económico”. Um milagre que nos deixa, em 2019, a crescer ao mesmo ritmo de 2015.

A dívida pública que os socialistas deixaram, já por si muito elevada, em vez de descer, sobe.

Guardei para o fim o mais importante. Diz-se por aí, conversa de politólogos e analistas, que este governo socialista suave tem impedido a proliferação dos radicalismos em Portugal. Isso não faz justiça aos méritos de António Costa. Com ele no poder, o fanatismo ideológico pode não fazer títulos de jornais – como noutras latitudes europeias. Mas que ele está bem vivo, lá isso está. Repare-se como esse fanatismo prolifera no ataque à iniciativa privada, na razia dos valores tradicionais e na introdução, no espaço público, de um relativismo doente.

Só mesmo num país com pouca memória e muito habituado ao populismo é que partidos como o PCP e o BE – vergonhosa conduta de ambos na questão venezuelana – podem passar impunemente por amigos da democracia e da liberdade.

Como, que se saiba, os marcianos também não vêm à Terra nos próximos tempos, é urgente que a oposição de centro e centro-direita tenha uma estratégia clara para mobilizar os portugueses.

Há uma diferença insanável entre blocos.

António Costa sente-se bem a governar com os radicais. Sacrifica os portugueses no altar da ideologia. Apenas gere taticamente clientelas eleitorais. Porque está fora do seu controlo, tem preconceito contra a iniciativa dos cidadãos.

Isto é tudo o que as forças de centro e centro-direita não são, nem podem ser.

Esta solução de governo não serve. Os portugueses merecem e precisam de muito mais. Mostre-se-lhes que as vacas só voam na imaginação dos socialistas e que também nós não acreditamos que seja possível, nem desejável, que os marcianos desçam à Terra.

