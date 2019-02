O tempero sagrado

Mais do que uma especiaria, a curcuma é associada, tanto no hinduísmo como no budismo, à fertilidade, à sorte e ao sol. Mais do que um tempero, tem propriedades curativas e é vista como uma das especiarias mais completas que existem. Vários estudos apontam as vantagens para o corpo e para o cérebro. Mas também pode ser considerada auspiciosa e sagrada.

E porque queremos muito amor, sabor e saúde, aqui segue a receita da semana, cheia de amor!

A Malga Dourada com Açafrão-da-Terra & Iogurte Caseiro de Coco

Para o smoothie

Ingredientes

1 banana congelada

1 copo de ananás congelado

1 manga madura

1 cenoura média

Pedaço de gengibre a gosto

1/2 copo de iogurte de coco

2 colheres de chá de açafrão-da-terra orgânico

1 colher de chá do meu blend de especiarias (encontre a receita em https://ionline.sapo.pt/639382)

Fruta a gosto para o topping

Método

Coloque todos os ingredientes no processador e bata até atingir uma consistência homogénea. Sirva numa malga com a fruta desejada.

Para o iogurte caseiro

Ingredientes

1 lata de leite de coco

3 cápsulas de probiótico

Método

Refrigere a lata de leite de coco durante a noite, abra no dia seguinte e coloque num recipiente de vidro. Abra as cápsulas de probiótico e misture, utilizando uma colher de pau. Feche com um guardanapo ou tecido de queijo artesanal. Coloque num lugar escuro e quente por 24h. Coloque no frio e utilize.