A empresa portuguesa Compta venceu a final mundial do IBM Watson Build ao desenvolver o serviço Bee2FireDetection, o primeiro serviço comercial de deteção de incêndios com base em inteligência artificial.

Foi através do seu site oficial que a Compta deu a conhecer a vitória no concurso global, cuja final decorreu em São Francisco, EUA, nos dias 10 e 11 de fevereiro.

A Compta foi a única empresa portuguesa a participar no concurso e a final estava dividida por áreas geográficas.

“Durante a fase de candidaturas foram submetidas e avaliadas mais de 400 soluções provenientes de todo o mundo, sendo que foram apuradas para a final apenas sete soluções, uma por cada geografia (Ásia-Pacífico, Europa, China, Japão, América Latina, Médio Oriente-África e América do Norte)”, explica a empresa.

“Trata-se do reconhecimento do nosso trabalho, duma aposta estratégica que temos vindo a realizar e da prova cabal do talento nacional, da nossa capacidade e competência numa área de aposta tão importante como a deteção de incêndios fazendo recurso à inovadora tecnologia Watson da IBM. Esta tecnologia pode transportar-nos para um admirável mundo novo, no qual a Inteligência Artificial e a Análise Preditiva são aliados poderosos num combate desigual que todos os anos se trava por esse mundo fora, no combate a muitos incêndios” afirmou Jorge Delgado, presidente da Compta.

“Como muitas vezes tenho referido ver tecnologia portuguesa, desenvolvida em empresas portuguesas e por portugueses, a contribuir para a resolução de problemas globais é verdadeiramente extraordinário”, acrescentou.