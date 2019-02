Numa semana que tem sido marcada pelo bom tempo esta quarta-feira não será exceção. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado céu limpo em praticamente todo o território. No entanto, o IPMA alerta para um acentuado arrefecimento noturno.

Em Lisboa é esperado céu geralmente limpo e vento fraco com os termómetros a variar entre os 18 graus de máxima e os 8 graus de mínima. No Porto, as temperaturas variam entre os 18 graus de máxima e os 7 graus de mínima.

Esta quarta-feira, o distrito de Santarém vai atingir os 21 graus de temperatura máxima.

Évora, Setúbal e Braga chegam aos 20 graus.

Bragança volta a ser o distrito mais frio, com as temperaturas a variar entre os -1 graus de mínima e os 15 graus de máxima.