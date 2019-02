O FC Porto perdeu em Roma (1-2), na última terça-feira, no jogo referente à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Após o apito final, um dos momentos que deu que falar foi quando Sérgio Conceição e Felipe foram filmados numa acesa troca de palavras.

Francisco J. Marques utilizou as redes sociais para comentar a situação. O diretor de comunicação do FC Porto esclareceu o teor da conversa e deixa claro que a “autoridade do treinador é inquestionável”.

"A indignação de Felipe não é com Sérgio Conceição, que o está a alertar para o perigo de expulsão, mas sim com uma situação de jogo. No plantel do FC Porto discute-se quando se tem de discutir, mas a autoridade do treinador é inquestionável", escreveu no Twitter.