Durante a sua tomada de posse esta terça-feira na capital do Alto Minho o superintendente Rui Conde disse que “a nossa legitimidade e autoridade de profissionais de uma força de segurança só sairão reforçadas se soubermos e cada vez mais em toda a nossa componente atitudinal e comportamental, transmitir uma imagem de credibilidade, respeito, empatia e confiança aos cidadãos que servimos”, salientando que a segurança Pública, a segurança dos nossos concidadãos foi, é e será sempre o nosso primordial objetivo”.

“Esperam-nos desafios múltiplos e diversificados, sendo nosso dever a continuidade da aposta na qualidade na permanente autocrítica numa Polícia sempre presente e aprendente suportada em parcerias e na proximidade com os cidadãos, dando prosseguimento às Grandes Opções Estratégicas da Polícia de Segurança Pública para o quadriénio 2017-2020”, acrescentou o superintendente Rui Conde, numa cerimónia presidida pelo diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha.

Dirigindo-se ao pessoal, o superintendente Rui Conde “reconheceu “em vós competência, dedicação, altruísmo, espírito de sacrifício e de bem servir e manifesto a todos a minha elevada consideração e o meu respeito, confiando na continuidade dessa vossa atitude de empenho diário, com toda a generosidade e profissionalismo, no desempenho da missão policial, uma das mais nobres missões ao serviço de Portugal e dos Portugueses”.

Currículo brilhante

Rui Manuel de Almeida Conde. de 52 anos, natural de Aveiro, superintendente da Polícia de Segurança Pública, tem um currículo brilhante na PSP.

Possui a licenciatura em Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e em termos de formação profissional, nos últimos anos, concluiu já, entre outros, do Colégio Europeu de Polícia e o Curso de Direção e Estratégia Policial no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

De entre os vários cargos e funções exercidas ao longo do seu vasto percurso profissional, salienta-se a função de inspetor desde setembro de 2016, a de oficial de ligação do Ministério da Administração Interna, na Embaixada de Portugal em Luanda, de setembro de 2013 a agosto de 2016, a de 2.º comandante metropolitano do Porto da PSP, de outubro de 2012 a setembro de 2013 e de comandante distrital de Leiria da PSP, de setembro de 2009 a outubro de 2012.

Foi ainda formador no âmbito do EURO 2004, no Curso de Formação de Agentes e no Curso de Formadores no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, tem louvores e condecorações outorgados por entidades nacionais e internacionais, iniciando a sua carreira já como comandante da 13ª Esquadra do Comando Metropolitano do Porto.