A Roma venceu esta noite, no Estádio Olímpico de Roma, o FC Porto, por 2-1, em jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Zaniolo estreou-se a marcar na prova milionária de futebol, e logo em dose dupla, já que o conjunto da capital italiana venceu com um bis do médio ofensivo italiano (70' e 76').

Adrián López, aos 79', reduziu para os azuis-e-brancos, fixando o resultado final em 2-1.

Com esta vitória, os comandados de Eusebio Di Francesco estão em vantagem na eliminatória, que ficará decidida no Dragão, na 2.º mão destes 'oitavos', agendada para o dia 6 de março.

⏱Final do Jogo / End of the match / Final del Partido



🔵⚪AS Roma-FC Porto

⚽ Zaniolo 70' e 76’

⚽ Adrián 79’#FCPorto #ASRFCP #UCL pic.twitter.com/qvFlpKCSj6