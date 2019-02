Esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), elevou para laranja o aviso de chuva forte nas ilhas do grupo Ocidental dos Açores - Flores e Corvo - devido a uma superfície fria que vai afetar o arquipélago amanhã.

“Uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, condicionará o estado do tempo em todo o arquipélago, especialmente na quarta-feira. Provocará precipitação forte em todas as ilhas, particularmente nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), onde se emitiu um aviso laranja”, pode ler-se no comunicado emitido pelo IPMA.

Além disso, também a Proteção Civil dos Açores emitiu um alerta devido às previsões de agravamento do estado do tempo.