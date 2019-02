O conselho de disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu interditar o Estádio da Luz por quatro jogos, depois de uma queixa do Sporting, que remonta à época 2016/17, por alegado apoio dos encarnados a claques ilegais. Os encarnados foram ainda condenados a pagar uma multa de 28 mil euros. Através de um curto comunicado publicado no site oficial, o Benfica já informou que irá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Caso seja aceite, a providência terá efeitos suspensivos.

“A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com efeitos imediatos da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, com base num processo aberto pela Comissão de Instrutores da Liga Portugal que decreta a interdição do Estádio da Luz por 4 jogos”, pode ler-se.

Na mesma nota, os encarnados consideram “totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas” para a decisão.

“Estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo”, concluem.