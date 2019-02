A cerimónia dos Grammys decorreu no último domingo (madrugada desta segunda-feira em Lisboa), na arena Staples Center, em Los Angeles, e um dos momentos da noite foi quando Michelle Obama surpreeendeu tudo e todos ao subir ao palco.

Alicia Keys chamou as suas “manas” e foi nessa altura que a antiga primeira dama norte-americana subiu ao palco da 61.ª cerimónia dos prémios Grammy acompanhada por Jennifer Lopez, Lady Gaga e Jada Pinkett Smith.

“Dos discos da Motown, que ouvia no sul, às canções como ‘who run the world (Girls)’ que me alimentaram nesta última década, a música ajudou-me sempre a contar a minha história”, começou por dizer a mulher de Barack Obama.

“A música ajuda a expressarmo-nos. A nossa dignidade, as nossas tristezas, as nossas esperanças e as nossas alegrias. Permite ouvirmo-nos uns aos outros, convidarmo-nos uns aos outros para entrar. A música mostra que tudo importa”, acrescentou.

Mais tarde, através do Twiiter, Michelle Obama voltou a recordar o momento e deixou elogios a Alicia Keys.

"Uma das pessoas mais genuínas e atenciosas (…) Não há ninguém melhor para nos ajudar a celebrar o poder unificador da música", escreveu.

A big part of friendship is showing up for your girls—that’s why I was thrilled to be there for the one and only @aliciakeys at the #GRAMMYs. She is one of the most genuine and thoughtful people I know—there’s no one better to help us all celebrate the unifying power of music! pic.twitter.com/8cMhTmsClA