Esta segunda-feira vai ficar marcada pelo bom tempo, com sol em quase todo o país. De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão chegar até aos 20 graus, em Faro, e aos 18 graus em Setúbal, Santarém e Évora.

Segundo o IPMA, é esperado céu pouco nublado ou limpo em quase todo o país, com uma descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

Em Lisboa, os termómetros vão variar entre os 8 graus e os 17 graus. No Porto, as temperaturas vão atingir os 16 graus de máxima e os 4 graus de mínima.

Bragança será o distrito mais frio com -1 grau de temperatura mínima e os 13 graus de máxima.