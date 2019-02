A Juventus regressou este domingo às vitórias na liga italiana, depois do empate caseiro com o Parma concedido na ronda anterior (3-3), vencendo tranquilamente no terreno do Sassuolo por 3-0. Cristiano Ronaldo, claro, voltou a marcar - e fez ainda uma assistência - e igualou um registo que já datava de 1993.

O CR7 fatura fora de casa há nove jogos consecutivos (soma dez golos nesse período). O último a conseguir tal feito foi Giuseppe Signori, que entre maio de 1992 e fevereiro de 1993 marcou em dez jogos consecutivos como visitante. O internacional português está, assim, a um jogo (fora de portas) de igualar o antigo avançado italiano.

Cristiano en sus últimos 9️⃣ partidos fuera de casa en la Serie A 🇮🇹:



⚽️

⚽️

⚽️⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️



Nadie lograba algo así en la liga italiana desde que Giuseppe Signori marcara en 🔟 partidos consecutivos como visitante, entre mayo de 1992 y febrero de 1993. pic.twitter.com/WR3JolgD8Y — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 10, 2019

A Juventus está agora com 11 pontos de vantagem sobre o segundo, o Nápoles, que não saiu do nulo na deslocação a Florença. O Sassuolo, precisamente a primeira equipa a quem Ronaldo havia marcado na Série A, na primeira volta, sofreu o primeiro aos 23 minutos, depois de uma recuperação de bola do CR7, que culminou com um remate. Consigli defendeu, mas Khedira fez o golo na recarga.

A abrir a segunda parte (52'), Ronaldo marcou, mas o golo seria invalidado por fora de jogo. Aos 70', todavia, o tão desejado tento surgiu mesmo: o CR7 saltou mais alto que os defesas contrários e atirou de cabeça para a baliza, na sequência de um canto de Pjanic. Foi o 18.º golo de Ronaldo no campeonato, onde é o melhor marcador. Em cima do apito final, o internacional luso ainda assistiu Emre Çan para o 3-0 final.