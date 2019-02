O bailarino português Alexandre Joaquim, de 18 anos, foi um dos oito premiados da 47.ª edição do Prémio de Lausanne, um dos mais importantes galardões dedicados à dança.

O bailarino é aluno do Centro Internacional de Dança Rosella Hightower, em Marselha, França, e venceu o prémio da Fundação Coromandel, um dos oito prémios da competição. À fase final do prémio passaram 21 bailarinos, entre 74 candidatos vindos de todo o mundo, e que atuaram no palco Teatro Beaulieu na passada sexta-feira.

Cada um dos oito premiados irá receber uma bolsa de estudos.