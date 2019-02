De um lado os BAFTA, os (British Academy Of Film and Television Arts), os chamados Óscares do cinema britânico, atribuídos em Londres; do outro os Grammys, os prémios norte-americanos de música entregues em Los Angeles.

As duas cerimónias decorreram ontem à noite, nos respetivos continentes. Com 12 nomeações, “A Favorita”, do realizador grego Yorgos Lanthimos, partia em posição privilegiada para os prémios britânicos.

Já nos Grammys, Kendrick Lamar e Drake lideravam a lista de nomeações de uma noite apresentada por Alicia Keys e que contou com as atuações de Janelle Monáe ou Red Hot Chili Peppers.