Até novembro do ano passado, os portugueses fizeram mais de 200 mil novos contratos o que resultou num total de 2,8 mil milhões de euros, oito milhões por dia. Este é já o valor mais alto de sempre.

Segundo a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF), o número total representa um aumento de 11% face ao mesmo período de 2017 enquanto os valores ultrapassam em 13%. Maio foi o mês com maior número de créditos automóveis, com 20 mil famílias , um total de 290 milhões de euros. Estes créditos são usados, na maior parte dos casos, para comprar carros usados.

No que diz respeito às viaturas ligeiras e comerciais, o leasing e renting foram as opções de compra preferidas dos portugueses. Neste regime foram vendidas 98 mil viaturas no total, mais 10 450 face a 2017.

Em regime de renting foram vendidas viaturas no total de 743 milhões de euros, num total de 37 mil viaturas. Um crescimento de 35,9% face ao ano passado. Já no que diz respeito ao leasing, foram vendidas mais cinco mil viaturas face ao ano passado, um total de 61 mil. Um aumento de 32,9%.

Segundo declarações de Paulo Pinheiro, presidente da ALF ao Jornal de Notícias, este crescimento “reflete a grande aceitação que estes instrumentos de apoio às empresas e às famílias estão a ter em Portugal”. O crescimento económico e o baixo nível de emprego foram as principais causas para este valor recorde.