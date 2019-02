Abel já avisou várias vezes e é mesmo para levar a sério: o Braga é candidato ao título nacional. Este domingo, os bracarenses deram mais uma demonstração disso mesmo, vencendo no seu reduto o Chaves (2-1) e reduzindo para dois os pontos de desvantagem em relação ao líder FC Porto - além de, pelo menos momentaneamente, ultrapassar o Benfica e subir ao segundo lugar.

Numa partida muito complicada, fruto da belíssima réplica dada pelos flavienses, que parecem ter ganho uma nova vida desde que Tiago Fernandes assumiu o comando técnico, foi mesmo o Chaves a adiantar-se no marcador. Aos 51 minutos - e já depois de algumas perdidas clamorosas do ataque bracarense -, o lateral-esquerdo Luís Martins apareceu na pequena área bracarense para faturar após uma primeira defesa de Tiago Sá a remate de Niltinho.

O Braga teve então de correr atrás do prejuízo e chegaria ao empate aos 64' por intermédio do inevitável Dyego Sousa, que agora soma 14 golos no campeonato - é o melhor marcador da prova. O golo salvador acabaria por surgir aos 80', com Claudemir a emendar após livre lateral cobrado por Sequeira, que já havia feito também a assistência para o primeiro golo. No último suspiro, Bruno Gallo, num remate de fora da área, ficou a escassos centímetros do empate, mas o Braga acabou mesmo por vencer, dependendo agora apenas de si para ser campeão.