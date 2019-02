Bruno Lage procedeu a três alterações no onze inicial do Benfica para a receção deste domingo ao Nacional, referente à jornada 21 da liga portuguesa, em relação à equipa que recebeu e venceu (2-1) o Sporting na quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Vlachodimos, de regresso após cumprir castigo, e Rafa voltam à titularidade, ocupando os lugares de Svilar e Salvio. Já Ferro, jovem central português de 21 anos, é estreia absoluta como titular, depois de ter entrado durante a partida com os leões para o lugar do lesionado Jardel.

No Nacional, Costinha também muda três peças depois do nulo caseiro com o Vitória de Setúbal. Alhassan, Rashidov e Camacho rendem Diego Barcellos, Riascos e Hamzaoui.

Onzes oficiais

BENFICA

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Samaris, Gabriel e Rafa; João Félix e Seferovic

Suplentes: Svilar, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Krovinovic, Salvio, Cervi e Jonas

NACIONAL

Daniel Guimarães; Kalindi, Rosic, Júlio César e Filipe Ferreira; Vítor Gonçalves, Marakis, Alhassan e Palocevic; Rashidov e Camacho

Suplentes: Framelin, Diogo Coelho, Arabidze, Diego Barcellos, Riascos, Witi e Rochez