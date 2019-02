A associação França Urbana - que reúne representantes eleitos das grandes cidades e metrópoles - disse que os moradores e os comerciantes "são tomados como reféns pelos bandidos" e as perdas são na ordem de "vários milhões de euros", em cidades como Bordeaux, Paris, Rennes ou Toulouse, pode ler-se no comunicado citado pela Agência France Presse (AFP).

Por esta razão, a associação quer reunir-se com "o primeiro-ministro, o ministro da Economia e com a ministra da Coesão Territorial, de forma a "definir as modalidades de indemnização e acompanhamento, em nome da solidariedade nacional".

A mesma associação indica, na mesma nota, que todas as manifestações dos coletes amarelos têm provocado a degradação da propriedade pública e, no caso das empresas, a perda de receitas e de empregos.

Recorde-se que desde o dia 17 de novembro que milhares de pessoas se têm manifestado todos os nas ruas de Paris e de várias zonas de França usando coletes refletores de segurança rodoviária.