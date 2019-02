O “fundamentalismo” que está a obstaculizar a construção do Parque das Sete Fontes, em Braga, divide já a maioria que dá apoio ao executivo municipal, como aconteceu com o dossier da antiga Fábrica Confiança, que o poder camarário pretendia alienar a privados, só parando quando a população se revoltou e conseguiu pelos tribunais repor a legalidade.

É que agora, no processo do aqueduto, o próprio presidente da Junta de Freguesia de São Victor, em Braga, Ricardo Pereira da Silva, aceita mesmo a eventual “construção ordeira” em zonas adjacentes à área protegida das Sete Fontes, “desde que comprovadamente não afetem os lençóis de água ou que ponham em causa a estabilidade daqueles monumentos”. Defendendo, ao mesmo tempo, “o diálogo entre a Câmara de Braga e todos os proprietários”, numa altura em que a autarquia deixou de receber os donos que intentaram ações judiciais.

O autarca da maior freguesia urbana do concelho de Braga, em cuja zona alta se situa a área monumental das Sete Fontes, comentava o motivo de discórdia entre a Câmara Municipal de Braga e o grupo de proprietários dos terrenos, que recebeu há cerca de dois meses na Junta de Freguesia de São Victor, para ouvir a sua posição e tentar o diálogo para ultrapassar o impasse.

“Se olharmos para o Central Park, de Nova Iorque, vemos um modelo de parque cerceado pelas construções, mas de forma ordeira e bem ‘cosida’ com a natureza. Não tem de haver incompatibilidade, tem é de haver ordenamento e planeamento urbanístico”, diz o autarca.

Ricardo Pereira da Silva foi eleito como independente nas listas “Juntos por Braga”, lideradas pelo presidente da câmara, Ricardo Rio, em relação ao qual já provou a sua verdadeira independência num outro processo bastante polémico, o da venda a privados pela autarquia da antiga Fábrica Confiança. Também no caso das Sete Fontes, “havendo diferendo de ideias entre a Câmara Municipal de Braga e os proprietários, há, de igual forma, instrumentos e entidades legais para dirimir esses conflitos, dando condições às partes para ninguém sair prejudicado” e viabilizar o parque.

Associar o verde da natureza à pureza das águas “O que a Junta de Freguesia de São Victor preconiza para aquele espaço é o mesmo que tem vindo a defender já ao longo dos últimos anos, que deve ser um local exemplar para Braga, tornando-se um parque verde, associando o verde da natureza, à pureza das águas que ali nascem e aos monumentos que ali foram edificados para conduzir essa água até à cidade de Braga”, diz Ricardo Pereira da Silva ao i.

“Deve ser um local acessível a todas as pessoas, porque, na ótica das cidades atuais e com a pressão urbanística e demográfica que estamos a sentir, estes espaços são fundamentais para locais de descompressão social e de barreira urbanística”, defendeu o autarca.

“Se a Câmara Municipal de Braga tem hoje uma visão de parque, e assumindo o interesse público para uma melhor vivência na cidade, é certo que tem de se dotar de ferramentas que lhe permitam constituir o parque verde”, afirmou. “A ideia do parque já está delimitada geograficamente pelas construções que foram aparecendo ao longo dos tempos, contudo, sempre na lógica de um remate urbanístico, poder-se-á permitir construções nas franjas da Travessa de José Gabriel Bacelar, ou nas margens do Braga Retail Center, desde que comprovadamente não afetem os lençóis de água ou ponham em causa a estabilidade dos monumentos”, acrescenta.

De bandeira eleitoral a desilusão A construção do pretendido Ecoparque das Sete Fontes foi uma das bandeiras eleitorais da maioria na Câmara de Braga, continua envolta num impasse. A área de monumento nacional encontra-se ao abandono, com cobras e silvas. O imbróglio está relacionado com a quantia que a autarquia bracarense se propõe pagar a todos os proprietários afetados, dez euros por metro quadrado. O presidente da câmara, Ricardo Rio, afirma serem “os preços do mercado”, algo rebatido pelos donos das parcelas: “A Câmara de Braga só nos quer dar dez vezes menos pelos terrenos do que pagaram há uma década”.

Os diversos proprietários referem-se aos valores das indemnizações pagos pela Estradas de Portugal e pelo Hospital de Braga, aquando de uma situação idêntica em que o interesse público se sobrepôs ao dos privados. Nessa altura, foram os terrenos foram pagos a 80 e 100 euros.

O “silêncio ensurdecedor da Câmara Municipal de Braga” é uma das queixas apresentadas pelos proprietários que temem estar a autarquia a tentar uma política de “divisão para reinar”, pois “somente uma parte dos donos de terrenos foram recebidos, enquanto os mais organizados são ignorados”.

Câmara quer pagar preços que são “um roubo autêntico” Segundo afirmou ironicamente um dos proprietários, “nem todos são convidados para a casa do Senhor”, naquilo que se pode antever como sendo uma forma de fazer com que “alguns donos de terrenos sejam mesmo espoliados, conforme quer a Câmara Municipal de Braga”. Tal como disse ao i este proprietário, nas reuniões camarárias estão-lhes a pedir “pura e simplesmente, cheques em branco, isto é, que vendam as suas parcelas aos preços que são um roubo autêntico, sem quaisquer garantias daquilo que podem ali fazer aqueles que não aceitarem vender as terras”. “As pessoas estão a ser coagidas”, afirma, “ou é a bem ou a mal”. E sistematicamente as reuniões acabam por se resumir “a uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”.

De acordo com proprietários, “este executivo camarário já anda há seis anos a promover um impasse, sem consideração pelos investimentos realizados”, acabando os proprietários por só terem “deveres, como pagar impostos e mandar limpar os seus terrenos”. E “nem sequer podem vedar”, porque assim que o fazem são “ameaçados com coimas” ou encontram “as cercas, no dia seguinte, destruídas”.

Já depois de uma reunião com o presidente da Junta de Freguesia de São Victor os proprietários dizem que “nem aquela autarquia local, onde se situa o Aqueduto das Sete Fontes, é informada sobre o ponto da situação de tudo que diz respeito ao processo administrativo camarário, partindo do princípio que há desenvolvimentos, o que muito boa gente até duvida”. Porque, lembram, esta é uma câmara onde já lhes perderam os documentos.