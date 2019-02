A PSP anunciou, este domingo, que deteve em Porto Salvo, Oeiras, um jovem de 19 anos por oito crimes de roubo - três deles de forma tentada - contra estafetas de pizzarias.

A mesma força de autoridade informa que lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. "O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da divisão policial de Oeiras, no dia 7 de fevereiro [quinta-feira], na localidade de Porto Salvo -- Oeiras, procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um homem com 19 anos de idade, pela autoria de oito crimes de roubo (três deles na forma tentada), todos praticados contra estafetas de pizzarias", lê-se no comunicado.

O suspeito já tinha antecedentes criminais e, há vários meses, que encomendava pizzas, massas e refrigerantes a diversas pizzarias, solicitando a entrega em várias moradas da zona de Porto Salvo. Quando os estafetas chegavam ao local da entrega, eram ameaçados e agredidos por este jovem que "lhes subtraía ou coagia a que entregassem os artigos", fugindo depois.