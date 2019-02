O presidente do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, "odeia fazer listas" e foge delas como o "diabo da cruz". Mas este domingo garantiu a aprovação de toda a sua equipa.Os congressistas votaram em listas únicas para todos os órgãos.

O anúncio de resultados foi feito pela presidente da mesa do congresso , Ana Costa Freitas, e não houve qualquer voto contra. A direção politica nacional do presidente do partido obteve 356 votos a favor, 10 votos em branco e 6 votos nulos.

O senado nacional obteve 343 votos a favor, 22 votos em branco e sete votos nulos. Este órgão partidário funcionará como uma espécie de conselho nacional, o órgão máximo entre congressos, e Santana Lopes acredita que se respeitou "princípio da representação de todas as regiões do país".

Questionado sobre a escolha de João Pedro Varandas para encabeçar a lista do senado, o presidente da Aliança recusou que tivesse algum critério futebolístico subjacente. João Pedro Varandas é advogado, mas também irmão do presidente do Sporting. Para Santana Lopes, que também já foi presidente do Sporting, não houve preferências clubísticas.