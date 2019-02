Em comunicado, a GNR informou que, ao todo, nas últimas 12 horas, na sequência de 86 acidentes registados nas estradas portuguesas, morreu uma pessoa e outras 14 ficaram feridas.

A GNR adianta na mesma nota que entre as 20h00 deste sábado e as 08h00 de hoje realizou várias operações em todo o país que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária.

Além disso, no âmbito das operações de fiscalização, a GNR detetou 530 infrações - das quais 217 foram por excesso de velocidade, 23 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 23 por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 infrações relacionadas com tacógrafos