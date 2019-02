Santana Lopes, o presidente do partido Aliança, terá sete vice-presidentes, com duas apostas em Bruno Ferreira da Costa e Ana Pedrosa Augusta , advogada titular de processos de Mandona. Ambos apresentaram a moção global estratégica do líder do partido no primeiro do congresso da nova força politica, que termina este domingo em Évora.

Martins da Cruz, embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, e Rosário Águas, antiga secretária de Estado nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, integram a equipa, tal como Carlos Pinto, antigo autarca da Covilhã.

Luís Cirilo, antigo secretário-geral adjunto do PSD, é o diretor executivo, o correspondente ao cargo de secretário-geral.

No senado, a escolha para o cabeça de lista recaiu sobre João Pedro Varandas, irmão mais velho do presidente do Sporting, Frederico Varandas. João Pedro Varrandas esteve no núcleo duro da formação do partido e é um liberal.

O primeiro congresso da Aliança realiza-se no Arena d´Évora, um espaço cedido pela Câmara de Évora, de maioria CDU, a título gratuito, segundo a organização.

Santana Lopes votou pelas 11 h15 da manhã nas listas para os vários órgãos do partido.