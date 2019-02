O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através do efetivo da sua Divisão de Trânsito, realizou mais uma operação de fiscalização rodoviária, tendo como objetivo a conjugação de uma vertente de prevenção e a dissuasão de comportamentos de risco.

A operação realizou-se nos principais eixos rodoviários da cidade do Porto, tendo sido dada especial atenção à condução sob influência de álcool e em excesso de velocidade, resultando em nove detenções, uma por injúrias e agressões contra agentes da PSP e oito devido a condução sob o efeito de álcool.

Na operação foram fiscalizados180 condutores e respetivas viaturas, sendo que todos os condutores foram submetidos ao teste de álcool no sangue e das 82 viaturas controladas por radar, cinco encontravam-se a circular em excesso de velocidade.

Foram ainda levantados dezenas de autos de notícia por contraordenação, 47 infrações verificadas ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária de que se destacam 33 infrações por condução sob efeito do álcool.

Na operação foram apreendidos um veículo ligeiro de passageiros e 29 documentos de viaturas, tendo os detidos sido notificados para comparecerem esta segunda-feira junto das autoridades judiciárias.