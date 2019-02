Um grupo de reclusos da cadeia de Paços de Ferreira filmou em direto do Facebook a festa de aniversário de um dos presos – um traficante de droga, -, escreve o Correio da Manhã.

As imagens têm cerca de 40 minutos e mostram vários reclusos a dançar e a comer um bolo de aniversário.

O vídeo foi gravado na ala A desta cadeia e, ao CM, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais disse que já foi instaurado “um inquérito interno, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, e coordenado por um procurador”.

Este trata-se de um estabelecimento prisional de alta segurança destinado a reclusos perigosos mas, no entanto, no momento em que as imagens foram transmitidas em direto para o Facebook, apenas se encontravam dois guardas de serviço na ala A, onde estão 400 reclusos.