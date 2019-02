Esta manhã, pelas 08h25, uma grua de grande porte caiu na rua da Torrinha, no Porto, em cima de várias casas e de várias garagens, tendo obrigado ao corte da circulação rodoviária neste local.

A queda da grua fez quatro feridos - três mulheres e um bombeiro -, mas as causas do incidente ainda não são conhecidas.



No entanto, apesar do susto, não há registo de vítimas mortais nem feridos, escreve o Correio da Manhã.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Porto, a PSP, a Proteção Civil e o INEM.