Este domingo a chuva está de regresso a Portugal. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há apenas quatro distritos do país que não estão sob previsão de chuva, como é o caso de Sines, Beja, Faro e Sagres.

Além da chuva, o IPMA indica ainda para previsão de vento que pode ser, por vezes, forte no litoral a norte do Cabo Mondego e terras altas.

Apesar do mau tempo, vai ser registada uma ligeira subida das temperaturas.

Alerta IPMA

Em comunicado, o IPMA refere ainda que está a formar-se uma nova depressão em França, chamada Isaías, mas que Portugal não será atingido.

Segundo o instituto, a depressão vai deslocar-se para nordeste e não vai afetar as condições meteorológicas: "Esta depressão não terá influência no estado do tempo em Portugal continental e arquipélago da Madeira, nem nas zonas marítimas de responsabilidade nacional", pode ler-se comunicado.