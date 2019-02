A partir de amanhã, segunda-feira, o preço dos combustíveis volta a aumentar.

De acordo com fonte do setor em declarações ao Jornal Económico, o aumento dos preços deverá ser de meio cêntimo no gasóleo e até cerca de um cêntimo por litro na gasolina.

Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa, atualmente, 1,447 euros e o do gasóleo vale 1,372 euros.

No entanto, a evolução dos custos depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.