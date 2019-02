Paulo Rangel

PSD

O social-democrata é, pela terceira vez, o cabeça de lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio. Paulo Rangel foi a escolha de Manuela Ferreira Leite em 2009 e voltou a repetir o lugar em 2014, por escolha de Passos Coelho, numa lista de coligação entre o CDS e o PSD.

Pedro Marques

PS

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas é uma estreia nas listas às europeias. A candidatura ainda não foi oficializada, mas Pedro Marques deverá ser apresentado como o número um do PS ao Parlamento Europeu no dia 16 deste mês, na Convenção Europeia do PS, em Gaia.

Marisa Matias

BE

Esta é a terceira vez que Marisa Matias é a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às europeias. A bloquista é eurodeputada desde 2009 e foi reeleita em 2014. No Parlamento Europeu, preside à delegação para as relações com os países do Maxereque, que inclui o Líbano, a Jordânia, a Síria e o Egito.

Nuno Melo

CDS

O atual eurodeputado centrista lidera a lista do CDS às eleições europeias, pela terceira vez. Foi eleito eurodeputado pela primeira vez em 2009 e voltou a consegui-lo em 2014, ao concorrer numa lista conjunta com o PSD. Este ano, o CDS volta a apresentrar uma lista própria.

João Ferreira

CDU

O comunista é o número um da lista da CDU às europeias. João Ferreira é, atualmente, um dos três eurodeputados da CDU, estando a cumprir o segundo mandato consecutivo no Parlamento Europeu. O comunista é ainda vice-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico.

Paulo Sande

Aliança

Paulo Sande, um dos conselheiros do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para os Assuntos Europeus e para a área parlamentar, foi a escolha de Santana Lopes para liderar a lista da Aliança às europeias. Apesar de concorrer pelo novo partido, Sande é um independente.

Marinho e Pinto

PDR

Marinho Pinto vai recandidatar-se para o Parlamento Europeu. O advogado foi eleito eurodeputado pelo Movimento Partido da Terra (MPT) nas eleições de 2014, mas este ano vai concorrer pelo Partido Democrático Republicano (PDR), que fundou em 2014.

Francisco Guerreiro

PAN

O assessor do PAN na Assembleia da República é o cabeça de lista do partido de André Silva às europeias de 26 de maio. Nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, Francisco Guerreiro esteve em terceiro na lista na lista do partido Pessoas–Animais–Natureza (PAN).