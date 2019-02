Durante a homenagem a Emiliano Sala antes do jogo entre o Southampton e Cardiff, um adepto fez um gesto que indignou muitas pessoas.

Relacionados Autoridades confirmam que corpo retirado do avião é do jogador Emiliano Sala Emiliano Sala. Nantes exige valor acordado pelo jogador argentino ao Cardiff "Obrigaram o Emi a entrar naquele avião". A revelação de um amigo de Emiliano Sala Encontrados destroços do avião de Emiliano Sala

O homem abriu os braços e fez a forma de um avião, fazendo uma alusão ao acidente que vitimou o jogador argentino do Cardiff.

A polícia britânica confirmou a detenção de duas pessoas – uma delas aparece num vídeo a fazer o gesto acima descrito.

O Southampton repudiou a situação: "O Southampton pode confirmar que dois adeptos foram detidos e levados pela polícia durante o jogo com o Cardiff este sábado. O clube vai continuar a trabalhar com a polícia de Hampshire para identificar quaisquer indivíduos que tenham tipo gestos indecentes para com os adeptos visitantes. Este tipo de comportamento não tem qualquer espaço neste jogo e não será tolerado em St Mary's", lê-se no comunicado.