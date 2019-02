Um mês depois de ter estado envolvido num acidente rodoviário, o marido da rainha Isabel II de Inglaterra entregou a carta de condução aos serviços do Palácio de Buckingham.

Há um mês, o príncipe Filipe, de 97 anos, teve um acidente em Sandringham, no Leste de Inglaterra: o Land Rover que conduzia chocou com um Kia. Duas mulheres que seguiam no outro carro ficaram feridas.

Agora, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado a explicar as intenções de Filipe: "Após uma cuidadadosa refelxão, o Duque de Edimburgo tomou a decisão de entregar voluntariamente a sua carta de condução".