Segundo o calendário chinês, entrámos no ano do porco. Este calendário é composto por 12 animais, sendo o porco o último do ciclo.

Assim, as pessoas que nasceram nos anos de 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019 nasceram no ano do porco.

Veja aqui algumas das celebridades que nasceram nestes anos:

- Tupac (rapper)

- OJ Simpson (atleta)

- Hillary Clinton (política)

- Tenzin Gyatso (Dalai Lama)

- Lance Armstrong (atleta)

- Elton John (músico)

- Ewan McGregor (ator)

- Ricky Martin (cantor)

- Julian Assange (ativista)

- Amy Winehouse (cantora)

- Luciano Pavarotti (cantor)

- Mark Wahlberg (ator)

- Woody Allen (realizador)

- Emma Thompson (atriz)

- Sacha Baron Cohen (comediante)

- Julie Andrews (atriz)