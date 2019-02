Um homem foi detido este sábado em Lisboa depois de alegadamente ter agredido a mulher e a ter tentado estrangular.

De acordo com fonte do do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) citada pela agência Lusa, a vítima, de 48 anos, conseguiu trancar-se na casa de banho da residência onde ambos viviam depois de ter sido agredida pelo companheiro. Foi nessa divisão que ligou para as autoridades.

As autoridades encontraram na viatura do homem um revólver e duas pistolas de calibre 6,35 mm.

O suspeito, de 59 anos, foi detido e vai ser presenta na segunda-feira a tribunal.