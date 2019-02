A final da Taça de Portugal de futebol foi antecipada um dia para não coincidir com as eleições europeias.

A informação foi revelada pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto ao jornal Público e confirmada por fone do gabinete de João Paulo Rebelo à agência Lusa.

O secretário de Estado tinha revelado que foi conseguido um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e com a Liga de clubes para que o jogo fosse realizado no sábado, dia 25 de maio, e para que no próximo ano não haja campeonato no fim de semana em que se realizam as eleições legislativas, a 6 de outubro.

"No desenrolar da sua atividade normal quer com o FPF quer com a Liga, houve sensibilização das entidades organizadoras e estamos em condições de garantir que nem no dia das eleições europeias nem no dia das eleições legislativas haverá coincidência com jogos de futebol", disse João Paulo Rebelo ao Público.

Recorde-se as eleições europeias de 2014, as legislativas de 2015 e autárquicas de 2017 coincidiram com jogos de futebol.