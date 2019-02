Cinco jovens adolescentes são suspeitos de estarem envolvidos no homicídio do músico Kyle Yorlets, em Nashville (EUA).

De acordo com a imprensa local, Yorlets terá sido morto depois de se ter recusado a entregar as chaves do carro ao grupo de assaltantes, que o ‘apanharam’nas traseiras de casa.

Os assaltantes terão disparado sobre o Yorlets, membro da banda Carverton, que ainda conseguiu arrastar-se até casa. Foi encontrado mais tarde sem vida por um amigo.

As autoridades conseguiram localizar a pick up onde os asslatantes fugiram. Mais tarde, a polícia deteve o grupo de adolescentes, que têm idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. A arma usada no crime estava em sua posse.